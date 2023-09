Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen hat der AfD-Kandidat Jörg Prophet im ersten Wahlgang zwar das beste Ergebnis erzielt – der 61 Jahre alte Unternehmer bekam 42,1 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Seine Partei hatte aber auf einen direkten Sieg gesetzt, also mindestens 50 Prozent der Stimmen. Dieses Ziel hat sie verfehlt. Nun muss Prophet am 24. September in der Stichwahl.