Mindestens 1000 neue Windräder, weniger Flächenverbrauch und gleiche Bezahlung für Lehrkräfte: Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in NRW haben CDU und Grüne detaillierte Eckpunkte für ein mögliches Regierungsbündnis vereinbart. Zum Abschluss ihrer viertägigen Sondierungsgespräche einigten sich Delegationen beider Parteien am Freitagabend auf ein zwölfseitiges Ergebnispapier mit der Überschrift »Für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen«.

Auf der Grundlage des Papiers sollen Spitzengremien von CDU und Grünen am Sonntag entscheiden, ob offizielle Koalitionsgespräche aufgenommen werden sollen. Bislang haben CDU und Grüne noch nie gemeinsam in NRW regiert.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigten sich zufrieden.Wüst dankte den Grünen für »konstruktive, ernsthafte und den Herausforderungen angemessene Beratungen«. Grünen-Landeschefin Neubaur sagte: »Wir wollen der Garant dafür werden, dass eine neue Landesregierung auf der Höhe der Zeit arbeitet.« Kritik an dem Papier kam dagegen von Umwelt- und Naturschützern.

Landesvorstände empfehlen Zustimmung

Rund 100 Delegierte der Grünen kommen am Sonntag in Essen zu einem kleinen Parteitag zusammen, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abzustimmen. In Düsseldorf wird der ähnlich große erweiterte Landesvorstand der CDU darüber entscheiden. Der Grünen-Landesvorstand empfahl seinen Mitgliedern, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuzustimmen. Auch die CDU werde dies dem erweiterten Landesvorstand empfehlen, hieß es.

Unter anderem bekennen sich CDU und Grüne sich in dem Papier zu einem klimaneutralen Industrieland. »Wir werden Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen.« Die Parteien wollen ein »Klimaschutzsofortprogramm« auflegen und einen den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen. Mit einer »zeitnahen« neuen Leitentscheidung sollen die Menschen im Braunkohlerevier Klarheit bekommen.