Das Präsidium und der Landesvorstand kamen dort am Abend für die Vorstellung der Bewerber zusammen. Am 26. August will die NRW-SPD auf einem Parteitag in Münster ihre neue Führung wählen.

Der bisherige SPD-Landesparteichef Thomas Kutschaty war im März – rund zehn Monate nach der Niederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl – zurückgetreten und gab später auch den Vorsitz der Landtagsfraktion ab. Zum Interimsvorsitzenden wurde Marc Herter, der Oberbürgermeister der Stadt Hamm, bestimmt.