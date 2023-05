Der Brandenburger Landkreis Oder-Spree östlich von Berlin könnte am Sonntag als erster in Deutschland überhaupt einen AfD-Landrat erhalten. Grund dafür ist, dass sich in dem Landkreis, in dem sich auch die Tesla-Fabrik in Grünheide befindet, die demokratischen Parteien nicht einig sind. So wollen die CDU und die Freien Wähler offenbar für die Stichwahl keine Wahlempfehlung für den SPD-Kandidaten Frank Steffen aussprechen.