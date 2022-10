Streit entschärft – aber nur für wenige Tage

Damit ist ein wochenlanger Streit zunächst entschärft, wenn auch nur für einige Tage. Denn die Hauptsorge in Berlin und anderen Hauptstädten bleibt bestehen: Sollte die EU wie von den Mitgliedsländern im Süden und Osten gefordert einen Preisdeckel für Gas einführen, werden andere den Brennstoff umso lieber ordern. Am Ende fließt dann viel weniger davon nach Europa als benötigt, und der Kontinent muss die knappen Mengen nach bürokratischen Verfahren zuteilen. Ein beständiges Gerangel über die Frage, wem wann wieviel Gas zusteht, könnte die Staatengemeinschaft endgültig auseinandertreiben, so warnten die Kritiker.

Wochenlang tobte der Streit, bis die EU-Kommission vergangene Woche einen Kompromiss präsentierte. Einen allgemeinen Preisdeckel wird es danach zwar nicht geben; doch soll die die Staatengemeinschaft Gas künftig stärker gemeinschaftlich einkaufen. Zudem soll die Kommission in einer Phase extremer Preisausschläge ausnahmsweise eine Obergrenze festlegen dürfen, wenn eine Mehrheit der EU-Mitglieder dafür ist. Dieser »vorübergehende dynamische Preiskorridor« soll »Episoden exzessiver Gaspreise begrenzen«, wie es nun im Gipfel-Kommuniqué heißt.

Der Bundesregierung aber wollte ursprünglich auch das verhindern. Die EU dürfe sich an den internationalen Energiemärkten nicht verspekulieren, mahnte Scholz. Alle Maßnahmen müssten sorgfältig überprüft werden, weshalb er vorschlug, das Thema zu vertagen. Am besten wäre es, wenn sich die Regierungschefs in zwei oder drei Wochen erneut zum Gipfel treffen würden.