Für die Kameras steigt auch der Kanzler schon mal in den Kampfjet. Auch wenn man ihm ansieht, dass er das natürlich nicht jeden Tag macht.

Schließlich ist der Anlass ein historischer. »Air Defender 2023« soll, laut Bundeswehr, die größte gemeinsame Luftoperationsübung seit Bestehen der Nato sein. Und so besuchte Olaf Scholz am Freitag den Fliegerhorst in Jagel. Und wärmte seinen bislang berühmtesten Begriff wieder auf.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Wir wissen, dass mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine Zeitenwende verbunden ist, weil das die Aussage ist, dass ein mächtiges Land bereit ist, wenn es die Macht dazu hat, seinen Nachbarn zu überfallen, um sich einen Teil oder das ganze Territorium einzuverleiben. Und wir waren doch alle einig, dass das nicht mehr sein soll.«

Doch dann verschlug es – ortsbedingt – selbst dem Regierungschef kurz die Sprache.

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Damit wir jeden Zentimeter des… Dass wir Landes-.... Dass wir Landes- und Bündnisverteidigung trainieren, damit die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen. Das ist wichtig.«

Insgesamt sind 25 Nationen an der Nato-Luftwaffenübung beteiligt. Der Umfang ist in der Tat beachtlich: Mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten sind dabei. Und: 250 Militärflugzeuge. Davon 100 allein aus den USA.

Die Verbündeten aus Übersee zeigen sich bislang höchst zufrieden.

Daniel Finnegan, Vermont Air National Guard, USA

»Der Umfang und das Ausmaß dieser Übung sind nicht zu unterschätzen. Die logistischen Herausforderungen mit Hunderten von Flugzeugen über zahlreiche Stützpunkte hinweg, Luftstreitkräfte an einen einzigen Punkt im Luftraum zu bringen und ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sind gewaltig. Die deutsche Luftwaffe macht meiner Meinung nach einen sehr professionellen Job. Die Übung läuft seit zwei Tagen, und bisher läuft sie sehr, sehr reibungslos.«

Die eine oder andere Herausforderung gibt es aber doch. Und die sind nicht nur akustischer Natur, sondern zum Beispiel auch sprachlicher.

Jennifer Ovanek, US-Kampfjetpilotin

»Meiner Meinung nach gibt es zwei große Herausforderungen. Erstens: Auch wenn die Sprache Englisch ist, hat jeder einen anderen Akzent. So sprechen auch Fluglotsen in Amerika in einem ganz bestimmten Rhythmus bestimmte Wörter. Und die sind anders, wenn man Amerika verlässt. Deswegen ist das hier ein bisschen anders. Das zu lernen und damit arbeiten zu können, gehört also dazu. Der andere Teil ist, dass der deutsche Luftraum etwas kleiner und etwas überfüllter ist.«

Etwas kleiner war dann passenderweise auch das Flugzeugmodell des Transportflugzeugs A400M, dass der Kanzler zum Abschied in Jagel überreicht bekam. Die Nato-Übung über Deutschland dauert von jetzt an noch eine Woche – bis zum 23. Juni.