Begeisterung für Raumfahrt Scholz erinnert sich »noch an alle Details des Apollo-11-Fluges«

Astronaut Gerst sagte, es gehe jetzt darum, dass Europa seinen hart erarbeiteten Platz an der Spitze der internationalen Raumfahrt nicht verliere. »Wenn wir weiter mitmischen wollen, müssen wir auch in Zukunft über Projekte entscheiden, die uns vorne platzieren.« Es gebe einen großen Wandel in der internationalen Raumfahrt hin zu privaten Unternehmen, die nicht kooperieren müssten. »Das heißt, wir müssen uns überlegen, was wir autonom herstellen können, wie wir uns positionieren können, als attraktiver internationaler Partner in der Raumfahrtwelt«, sagte Gerst.

Nächste Mondlandung mit einem deutschen Astronauten?

DLR-Vorstand Walther Pelzer, zuständig für die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, zeigte sich zuversichtlich, dass ein Deutscher bei der nächsten Mondlandung dabei sein wird. »Deutschland ist der größte Beitragszahler im Rahmen des Explorationsprogramms bei der ESA, wir sind der stärkste Partner, wenn es darum geht das europäische Servicemodul für die Artemis-Mission zu machen, wir haben exzellente Astronauten«, sagte Pelzer der Deutschen Presse-Agentur. Daraus leite sich ein Anspruch ab, bei der Mondrückkehr dabei zu sein.