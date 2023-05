»Wenn man sich in der Geschichte herumbewegt, muss man auch genau bleiben«, konterte Scholz. Brandt und sein Nachfolger, der SPD-Kanzler Helmut Schmidt, hätten immer auch auf eine starke Verteidigung geachtet. Damals hätte die Bundesrepublik fast vier Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben. Wenn Deutschland seine Ausgaben jetzt auf zwei Prozent steigere, um ein in der Nato vereinbartes Ziel zu erreichen, »dann ist das etwas, was genau zu der Politik, die in der Tradition Willy Brandts und Helmut Schmidt steht, passt«, so Scholz.

Richtig in Form kam der Kanzler beim Thema Energiewende: Deutschland verbrauche schon jetzt 600 Terawattstunden Strom pro Jahr, in den 2030er Jahren würden es 1000 Terawattstunden sein. »Allein für Deutschland sind das fünf bis sechs Windkraftanlagen pro Tag, sind das 40 Fußballfelder an Solaranlagen pro Tag.« Die bisherigen Gesetze würden ein solches Tempo nicht erlauben – weshalb man den Mut haben müsse, sie zu ändern.

Immerhin: Reintke hat nach Scholz' Auftritt »natürlich noch Hoffnung«, den Kanzler ihrer Wünsche zu bekommen. »Sonst hätte ich diese Rede nicht gehalten.«