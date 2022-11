Olaf Scholz in China Egal, was die andern sagen

Für die Kritik an seiner Chinareise hat Olaf Scholz wenig Verständnis. Es ist wie so oft beim Kanzler: Die Empörung stachelt ihn erst richtig an. Unterwegs mit einem Mann, der sich mal wieder im Recht fühlt.

Aus Peking berichtet Christoph Hickmann