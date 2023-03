Deutschland und Japan wollen in der Verteidigung und bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen intensiver zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich beide Partnerstaaten am Samstag in Tokio. Im kommenden Jahr werde die Bundeswehr erneut ein Schiff in die Pazifik-Region schicken, das dann auch in Japan anlegen werde, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Mission sei als »Bekenntnis zur Freiheit der Meere« zu verstehen. Geplant seien auch gemeinsame Militärübungen und ein verstärkter Austausch von Einschätzungen der Lage.