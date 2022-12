Scholz sagt, die Ukrainerinnen und Ukrainer würden tapfer ihre Heimat verteidigen – auch dank deutscher Hilfe. Die Bündnisse der EU und der Nato habe Putin nicht etwa gespalten, sondern sie seien »so geeint wie lange nicht«. »Und wir in Deutschland sind nicht eingeknickt«, so Scholz, »als uns Russland im Sommer den Gashahn zugedreht hat. Weil wir uns nicht erpressen lassen!«

Deutschland und Europa werden sich dauerhaft unabhängig machen von russischem Gas, sagt Scholz. Er verweist auf das neue Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven, das »in nicht einmal 200 Tagen gebaut« wurde. »Schon in den kommenden Wochen und Monaten gehen weitere Flüssiggas-Terminals in Betrieb – in Lubmin, in Stade, in Brunsbüttel.«