Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz in ihren Telefonaten keine Drohungen gegen Deutschland ausgesprochen. »Putin hat weder mir gedroht noch Deutschland«, sagte Scholz der »Bild am Sonntag«. Die Gespräche seien vielmehr ein Austausch kontroverser Positionen: »In unseren Telefonaten werden unsere sehr unterschiedlichen Standpunkte auf den Krieg in der Ukraine sehr klar.«