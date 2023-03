Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben am Berliner Mahnmal »Gleis 17« an die Deportationen von Berliner Juden erinnert. Die Regierungschefs legten am Vormittag Kränze an der Gedenkstätte am S-Bahnhof Grunewald nieder und liefen an dem stillgelegten Gleis entlang.