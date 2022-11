Der Kanzler wies Kritik an seiner Reise zurück. »Der russische Überfall auf die Ukraine hat den Krieg zurückgebracht nach Europa«, sagte er. In Zeiten der Krisen seien Gespräche noch wichtiger. Er begann seine Erklärung mit den Worten: »Es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.«

Scholz spricht Menschenrechtslage der Minderheiten in China an

Der Bundeskanzler mahnte indirekt zum Schutz der Minderheiten in China an. Dazu sagte Scholz, dass Menschenrechte universell seien. Dies gelte insbesondere für die Rechte von Minderheiten. Außerdem kündigte er an, mit China über die Situation in der autonomen Provinz Xinjiang in Gespräch bleiben zu wollen. Dort soll China mehr als eine Million Menschen interniert haben .