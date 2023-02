Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in einer am Morgen auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft, Deutschland werde die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Freiheit so stark und so lange wie nötig unterstützen. »Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, erkennt: Der russische Präsident ist gescheitert«, sagte Scholz.