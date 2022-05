Scholz-Rede zum 8. Mai »Angst darf uns nicht lähmen«

Olaf Scholz: »Putin will die Ukraine unterwerfen«

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer TV-Ansprache dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren gedacht. Die Rede nutzte Scholz zudem, um angesichts des Kriegs in der Ukraine seine Russlandpolitik zu erklären.

Der Zweite Weltkrieg habe mehr als 60 Millionen Opfer gekostet, sagte Scholz laut vorab verbreitetem Redetext. Deutsche hätten dieses Menschheitsverbrechen verübt. »Umso schmerzhafter ist es mitzuerleben, wie heute, 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erneut rohe Gewalt das Recht bricht, mitten in Europa. Wie Russlands Armee in der Ukraine Männer, Frauen und Kinder umbringt, Städte in Schutt und Asche legt, ja selbst Flüchtende angreift.«

Der 8. Mai sei in diesem Jahr deshalb wie kein zweiter, sagte Scholz. Deutschland habe in den vergangenen Jahren nach Aussöhnung mit Ukrainern und Russen gestrebt, beide Völker hätten damals gemeinsam gekämpft, um den mörderischen deutschen Nationalsozialismus niederzuringen. »Nun jedoch will Russlands Präsident Putin die Ukraine unterwerfen, ihre Kultur und ihre Identität vernichten.«

»Wir verteidigen Recht und Freiheit – an der Seite der Angegriffenen« Olaf Scholz

Die zentrale deutsche Lehre aus dem Nazismus (»Nie wieder!«) könne daher in der gegenwärtigen Lage nur bedeuten: »Wir verteidigen Recht und Freiheit – an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor.« Deutschland helfe, damit die Gewalt ein Ende finde, so Scholz. Einen russischen Diktatfrieden solle es nicht geben. »Den werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht akzeptieren – und wir auch nicht.«

Putin, sagte Scholz, werde den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine werde bestehen. »Freiheit und Sicherheit werden siegen – so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute ›Nie wieder!‹. Darin liegt das Vermächtnis des 8. Mai.«

Scholz verwies in der Rede auf die Waffenlieferungen in die Ukraine und die EU-Sanktionen gegen Moskau; er dankte den Deutschen ausdrücklich für ihre Bereitschaft, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und er sprach die Sorge vor einer Eskalation des Kriegs an. Es wäre falsch, diese abzutun, sagte Scholz. »Gleichzeitig gilt: Angst darf uns nicht lähmen.«

Er habe geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwehren, sagte Scholz. Dass es keinen Weltkrieg mehr geben solle, sei auch eine der Lehren aus dem 8. Mai. Für ihn ergäben sich daraus vier Grundsätze: Deutschland dürfe keine Alleingänge wagen.

Die deutsche Verteidigungsfähigkeit müsse erhalten bleiben.

Die Bundesregierung werde nichts unternehmen, »was uns und unseren Partnern mehr schadet als Russland«.

Und er werde keine Entscheidung treffen, die die Nato zur Kriegspartei werden lasse. Dass Putin seinen Angriffskrieg mit dem Kampf gegen Nationalsozialismus gleichsetzt, bezeichnete Scholz als »geschichtsverfälschend und infam«. Es sei »unsere Pflicht«, dies klar auszuprechen.

Putin spricht immer wieder davon, die Ukraine »denazifizieren« zu wollen. In der russischen Propaganda nimmt das Motiv eine zentrale Rolle ein – obwohl mit Wolodymyr Selenskyj ein Jude Präsident der Ukraine ist.