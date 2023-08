Das Schiff heißt »Andromeda«. Vor einem Jahr ist es gemietet worden, für eine Fahrt auf der Ostsee. Dann explodieren die Nord-Stream-Pipelines. Die wichtige Gasversorgung von Russland nach Deutschland ist zerstört. Erst Monate später rücken Ermittler des BKA an. Sie durchsuchen die Segeljacht und finden Spuren von Sprengstoff.

Für diese Recherche haben auch wir die »Andromeda« gemietet. Wie sprengt man eine Pipeline? Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wer ist zu so etwas in der Lage – und wem nützt die »Operation Nord Stream«?

In vier Episoden erzählen wir vom Stand der geheimen Ermittlungen. Wir folgen den Spuren der mutmaßlichen Attentäter bis in die Ukraine. Und wir stoßen auf eine explizite Warnung, die Deutschland erreicht hat – aber das Kanzleramt nicht verlässt.