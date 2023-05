Derzeit aber deutet wenig darauf hin, dass die Regierung des autokratischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ihre Blockadehaltung zeitnah aufgibt – zumal das nicht der einzige Punkt ist, an dem sie sich querstellt. Orbán hält auch die nächsten 500 Millionen Euro an EU-Militärhilfe für die Ukraine auf. Und anders als bei den Sanktionen, mit denen auch noch andere Länder Probleme haben, tut er das im Alleingang. Wie mehrere Diplomaten dem SPIEGEL unabhängig voneinander bestätigten, hat Ungarn am Montag als einziges EU-Land seinen Einwand gegen die nächste Tranche aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität (EPF) geltend gemacht.