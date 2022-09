Um 18.45 Uhr verließ die Maschine den deutschen Luftraum

Eingegriffen hätte die Luftwaffe wohl nur, wenn der Jet über Deutschland in den Sinkflug gegangen wäre. In diesem Fall hätte für eine Entscheidung die Verteidigungsministerin informiert werden müssen, hieß es in Bundeswehrkreisen. Einen solchen Eingriff in Form etwa eines sogenannten finalen Rettungsschusses hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, zudem ist das Szenario des finalen Rettungsschusses eher für von Terroristen entführte Verkehrsmaschinen entwickelt worden.

Die Luftwaffe jedenfalls beobachtete den Jet trotzdem genau. Gegen 17.45 Uhr übernahm zunächst ein Eurofighter. An der Grenze zu Niedersachsen übernahmen zwei weitere Eurofighter die Begleitung des Jets, über die Ostsee das dänische Militär. Um 18.45 Uhr verließ die Cessna den deutschen Luftraum – rund eine Stunde, nachdem sie im südliche Nordrhein-Westfalen in den deutschen Luftraum geflogen war.