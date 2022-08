Die Überschwemmungskatastrophe in Pakistan nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Das Katastrophenschutzamt des Landes teilte am Sonntag mit, innerhalb der letzten 24 Stunden seien weitere 119 Menschen infolge der vom Monsun ausgelösten Überflutungen ums Leben gekommen. Die Regierung rief den Notstand aus und mobilisierte das Militär. Klimaschutzministerin Sherry Rehman sprach von einer »Katastrophe epischen Ausmaßes«.