Nun ist es offiziell: Nach wochenlangem Ringen und viel Kritik hat sich die Bundesregierung zur Lieferung von mindestens 14 Kampfpanzern an die Ukraine entschieden. Auch anderen Ländern erlaubt die Bundesregierung, ihre Leopard-2-Panzer aus deutscher Fertigung abzugeben. Umfragen zufolge sind die Deutschen in der Frage seit Langem unterschiedlicher Ansicht. Was sagen die Bürger nun zur Entscheidung?

Kurt Vick

»Ich bin erst mal hin- und hergerissen. Klar, in der Ukraine, das ist scheiße, was der Russe da macht. Aber mehr Waffen bringt mehr Tote und mehr Verletzte und mehr Unheil. Und außerdem weiß ich nicht, wie weit es geht. Deswegen finde ich es nicht gut.«

Wolfgang Koerner

»Ja, das ist gut so. Es war auch nicht mehr zu umgehen, sonst hätte sich der Herr Bundeskanzler wahrscheinlich lächerlich gemacht vor der ganzen Welt, schätze ich mal.«

Joerg Meyer

»Ich finde, dass man der Ukraine, den Menschen dort helfen muss. Das tun wir hier ja auch. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Deutschland sich an einem unkalkulierbaren Krieg beteiligen sollte.«

Klaus Hielscher

»Das ist eine Anheizung des Kriegs. Waffen sorgen nicht für Frieden, sondern für Krieg, ganz klar. Und wenn wir uns daran beteiligen, sind wir selber dran schuld. Und wenn dann irgendwann mal die Russen sagen: Moment einmal, alle, die der Ukraine geholfen haben, sind unsere Feinde. Und was passiert denn dann? Ich sage immer noch: Der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür.«

Bundeskanzler Scholz ist sich solcher Ängste offenbar bewusst. Im Bundestag sagte er heute:

Olaf Scholz, Bundeskanzler

»Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgerinnen und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun. Und so werden wir es auch weiter machen.«

Eine Eskalation des Krieges will Kanzler Scholz nach wie vor vermeiden, gleichzeitig aber auch den Eindruck mancher Verbündeter vor allem in Osteuropa ausräumen, Deutschland würde die Ukraine nicht genug unterstützen. Der Balanceakt geht weiter.