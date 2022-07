Details will die Regierung Bundestagsabgeordneten aber selbst unter dem Siegel der Verschwiegenheit nicht verraten. Dem stünden »überwiegende Belange des Staatswohls entgegen«. Dieses Vorgehen sei völlig inakzeptabel, kritisiert Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der dem für Geheimdienste zuständigen parlamentarischen Kontrollgremium vorsitzt.



Auf EU-Ebene setzten Parlamentarier einen eigenen Untersuchungsausschuss ein. Er soll bis 2023 einen Bericht vorlegen. Schon in den ersten Sitzungen zeigte sich, dass die Zahl der mit »Pegasus«-Software angegriffenen Handys weit höher ist als bislang angenommen.

So würden weltweit »jährlich schätzungsweise 12.000 bis 13.000 Ziele« mithilfe der Technologie ausgespäht, offenbarte ein NSO-Mitarbeiter den EU-Politikern. Für den Hersteller haben die Enthüllungen drastische Folgen. In Indien ordnete der Oberste Gerichtshof eine Untersuchung an, die US-Regierung verhängte gar Sanktionen gegen das israelische Unternehmen. NSO kann nun nicht einmal mehr ein einfaches iPhone in den USA bestellen.