Demo gegen »Grüne Heizungsideologie« Pfiffe und Buhrufe für Markus Söder

Kabarettistin als Organisatorin

Rund 13.000 Menschen haben laut Polizei an der Kundgebung teilgenommen, unter ihnen erkennbar auch zahlreiche AfD-Wähler und -Wählerinnen. Kabarettistin Monika Gruber, die den Protest mitorganisiert und maßgeblich für den großen Zulauf gesorgt hatte, hatte die Partei zwar im Vorfeld von Reden ausgeschlossen. Im Publikum aber war sie augenscheinlich gut vertreten, auch mit Plakaten und Werbematerial. Das lag vermutlich an der räumlichen Nähe: Die Partei richtete am Rande des Volksfestplatzes eine eigene Kundgebung aus.