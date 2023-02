Der Dauerstreit über Weltkriegsreparationen geht in die nächste Runde. Polen pocht trotz der deutschen Absage an die Forderung weiter auf Gespräche über das Thema. »Wir begreifen diese Ablehnung nicht als Ende, sondern als Anfang einer Diskussion, an deren Ende möglicherweise ein Kompromiss steht«, sagte der polnische Botschafter in Berlin, Dariusz Pawlos, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).