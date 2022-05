Das Amt stand immer wieder in der Kritik. Zuletzt hatte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) im SPIEGEL-Spitzengespräch den von dem Bundesamt veröffentlichten »Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen« infrage gestellt. In dem Ratgeber wurden etwa Empfehlungen gegeben, wie viel Wasser und Lebensmittel ein Haushalt für Katastrophenfälle vorrätig haben sollte. »Wir haben Krieg mitten in Europa«, sagte Faeser. Deswegen wäre es verantwortungsbewusst, über diese Dinge nicht an vorderster Stelle zu sprechen.