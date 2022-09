Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition hingegen als unzureichend. Zwar sei es etwa richtig, dass Rentner und Studierende in die Energiepreispauschale einbezogen würden, sagte Merz am Sonntag im Sommerinterview der ARD. Aber ob es wirklich ausreiche auch für diejenigen, die so gerade eben oberhalb der Wohngeld-Grenze und oberhalb der Sozialhilfesätze lägen, das müsse man sehen. »Man hätte mehr tun müssen für diejenigen, die so eben gerade oberhalb der Grenzen liegen«, sagte Merz, der auch Fraktionschef der Union im Bundestag ist.