»Im Rahmen einer Sondernutzung« Stadt Nürnberg genehmigt 25 Erdoğan-Wahlplakate

Auf einmal hing er an Schildern, vor Ampeln, an Ausfallstraßen: Mit der rechten Hand auf dem Herzen lächelte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Autofahrern in Nürnberg zu – und rief all jene zu seiner Wiederwahl auf, die für die Wahl am 14. Mai in der Türkei zur Abstimmung berechtigt sind. »Doğru Zaman, Doğru Adam« steht über dem Kopf des Autokraten, zu Deutsch: »Die richtige Zeit, der richtige Mann«. Die Nachricht verbreitete sich an diesem Wochenende auf Twitter. So fragte der Grünenpolitiker Volker Beck : »Wer lässt so etwas zu?«