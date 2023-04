Der ehemalige Bundeswehroberst Maximilian Eder, der wegen Terrorverdachts in der »Reichsbürger«-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß in Untersuchungshaft sitzt, hat offenbar einen Hunger- und Durststreik begonnen. Darüber berichtet »Zeit Online« . Laut den Strafverteidigern des Inhaftierten soll Eder am Vormittag des 12. April in der Justizvollzugsanstalt Landshut ein »Todesfasten« begonnen haben. Sein Mandant nehme keine Nahrung und keine Flüssigkeit mehr zu sich und wolle auf diese Weise aus dem Leben scheiden, wird ein Anwalt in dem Bericht zitiert.