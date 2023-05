Demnach seien am Montagabend zwei Männer und eine Frau in Baden-Württemberg und Niedersachsen festgenommen worden. Sie sollen nun einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob die Haftbefehle gegen sie vollzogen werden. Die Bundesanwaltschaft wirft allen drei Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.