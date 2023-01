Die beiden Personenschützer sollen seit 2012 im direkten Umfeld des Ministerpräsidenten gearbeitet haben. Personenschützer von Politikern haben in der Regel ein enges Verhältnis zu ihrer Schutzperson und bekommen sensible Informationen mit. In diesem Fall arbeiteten die Beamten über Jahre an der Seite Regierungschefs. Wie der MDR berichtet, sollen sie sich jedoch unauffällig verhalten haben.