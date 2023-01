Cheryl L. Johnson, Sekretärin des Repräsentantenhauses

»Keine Person hat die Mehrheit der insgesamt abgegebenen Stimmen erhalten, es ist kein Sprecher des Hauses gewählt worden.«

Seit 100 Jahren hat es das nicht gegeben: in einem spektakulären Aufstand aus den eigenen Reihen haben einige Republikaner die sichergeglaubte Wahl ihres Kandidaten für den Sprecher des Repräsentantenhauses verhindert. Dabei fing alles so gut an.

Kevin McCarthy wird am Dienstag unter dem Jubel seiner Parteikollegen nominiert.

Elisa Stefanik, US-Republikanerin

»Kevin McCarthy hat die Rolle des Sprechers des Repräsentantenhauses verdient«

Pro Forma stellen auch die Demokraten ihren Kandidaten vor:

»Der Stolz Brooklyns: Hakeem Jeffries aus New York.«

Jetzt wäre eigentlich alles klar gewesen, doch…

»Gibt es weitere Nominierungen?«

Und dann Stand tatsächlich noch jemand auf. Der Republikaner Paul Gosar aus Arizona.

Paul Gosar, US-Republikaner

»Washington ist kaputt, nur wir sind die letzten, denen das auffällt. Eine kluge Person sagte mir einst: Gute Verfahrensabläufe führen zu guter Politik. Deshalb platziere ich den Namen meines Freundes und Kollegen aus Arizona: Andy Biggs. Danke.«

Ein verschämter Applaus, die Republikaner sind geschockt – und die Meuterei der Trump-Treuen beginnt. McCarthy erhält in ersten Abstimmungsrunde nur 203 Stimmen, 19 Republikaner votieren gegen ihn. Er verpasst die absolute Mehrheit von 218 Stimmen.

Cheryl L. Johnson, Sekretärin des Repräsentantenhauses

»Die Sekretärin des Repräsentantenhauses weist nun den Protokollanten an, eine neue Abstimmung vorzubereiten.«

Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert wird kein Speaker gewählt. Es folgt ein zweiter und sogar dritter Wahlgang, die abtrünnigen Republikaner nominieren sich gegenseitig – mit Erfolg. Nach fünfeinhalb Stunden wird erschöpft aufgegeben. Erklärungsversuch von Meuterer Matt Gaetz.

Matt Gaetz, US-Republikaner

»Wir haben Kevin McCarthy gestern Abend Bedingungen gestellt, die er abgelehnt hat. (…) Wir wollten, dass der Grenzplan, den die texanische Delegation ausgearbeitet hat, zur Abstimmung kommt. Er hat sich geweigert, und es ist wahr, dass wir uns schwertun, Herrn McCarthy zu vertrauen.«

Die US-Republikaner sind zerstritten, für die Hardliner und Trump-Fans gehört McCarthy zum Washingtoner Establishment. Sie versuchen ihm Zugeständnisse abzuringen und sich selbst als wahre Volksvertreter zu etablieren – es steht wohl ein langer Kampf bevor. Theoretisch könnte McCarthy so lange erneut zur Wahl antreten, bis es klappt.

Kevin McCarthy, US-Republikaner

»Ich werde immer dafür kämpfen, dass das amerikanische Volk an erster Stelle steht und nicht ein paar Einzelne, die etwas für sich selbst wollen. Es kann also sein, dass wir im Plenum einen Kampf austragen. Aber der Kampf geht um diese Versammlung und das Land, und das ist in Ordnung für mich.«

Die nächste Wahlrunde beginnt am Mittwoch um 12:00 Uhr Ortszeit. Fast wie im Western: High noon.