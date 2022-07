Nach der angekündigten weiteren Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland hat Wirtschaftsminister Robert Habeck einmal mehr den Ernst der Lage betont. »Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen«, sagte er am Montagabend in den ARD-»Tagesthemen« . Deutschland müsse den Gasverbrauch runterbringen. »Daran arbeiten wir.«