Teure Energie Habeck kritisiert »Mondpreise« für Gas aus befreundeten Ländern

Der Grünenpolitiker nannte in diesem Zusammenhang die Vereinigten Staaten. »Die USA haben sich an uns gewandt, als die Ölpreise hochgeschossen sind, daraufhin wurden auch in Europa die nationalen Ölreserven angezapft. Ich denke, eine solche Solidarität wäre auch zur Dämpfung der Gaspreise gut«, sagte Habeck mit Blick auf die Regierung in Washington.