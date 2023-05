Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister

»Ich habe mich in den letzten Wochen trotz des schweren Fehlers bei der »dena«-Neubesetzung vor Patrick Graichen gestellt. Menschen machen Fehler. Jeder und jede von uns. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen beziehungsweise damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun.

In der Gesamtschau hat sich Patrick Graichen damit zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können. Vor diesem Hintergrund sind Patrick Graichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen. Ich beabsichtige daher, den Bundespräsidenten zu bitten, Patrick Graichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

Es ist der eine Fehler zu viel. Deshalb habe ich heute diese Entscheidung getroffen. Es ist eine weitreichende, schwere Entscheidung – weitreichend für mein Haus, schwer für mich und sehr hart für Patrick Graichen. Es geht aber darum, das Vertrauen in die Arbeit dieses Hauses als Institution zu schützen. Es geht darum, die politische Handlungsfähigkeit zu wahren. Ich werde nun zügig eine Nachfolge bestellen.

Ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass Patrick Graichen in den letzten Wochen über das berechtigte Maß an Kritik und Aufklärung so angefeindet wurde, von mitunter rechtsextremen Accounts, Lügen über die Familie verbreitet und von prorussischen Accounts weiter gepusht worden, ist unerträglich. Das macht mir große Sorgen. Ich weiß, es ist nicht das erste und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Aber so können und so dürfen politische Debatten nicht ausarten.«