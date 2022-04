Habeck zu Steinmeiers geplatzter Kiewreise »Die ukrainische Seite hat einen diplomatischen Fehler gemacht«

»Ich muss es leider so sagen: Die ukrainische Seite hat einen diplomatischen Fehler gemacht.« Mit diesen Worten hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Absage der Ukraine an einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommentiert. »Der Bundespräsident ist Deutschland . Und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Selenskyi eine Ausladung Deutschlands«, sagte Habeck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Steinmeier wollte zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands nach Kiew fahren. Die ukrainische Regierung lehnte einen Besuch Steinmeiers jedoch ab und lud stattdessen den Bundeskanzler ein. Wolodymyr Selenskyj erklärte am Mittwoch, es habe keine Anfragen zu einem möglichen Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine gegeben.

Die Präsidenten der anderen vier Länder reisten am Mittwoch hingegen wie geplant nach Kiew. Im Anschluss lobte Selenskyj sie für ihren Einsatz für die Ukraine. Der Besuch der Präsidenten der »vier Staaten – Freunde der Ukraine« sei nützlich und fruchtbar gewesen. Es seien die Präsidenten jener Länder gewesen, die der Ukraine vom ersten Tag an geholfen hätten; die nicht gezögert hätten, Waffen an Kiew zu liefern und die keine Zweifel an Sanktionen gegen Russland gehabt hätten.