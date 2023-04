»Nicht als Anhängsel der USA erscheinen« SPD-Fraktionschef Mützenich springt Macron zur Seite

Mützenich wies darauf hin, dass es in Asien nicht nur den Konflikt um Taiwan gebe, das China für sich beansprucht. Es seien auch andere Staaten zu militärischer Gewalt bereit. »Und deswegen ist schon eine differenzierte Sicht darauf besser, als immer nur zu sagen, an welcher Partei knüpft man sich an.«

Leichter Seitenhieb gegen Baerbock

Für einen in Berlin diskutierten möglichen Besuch von Außenminister Annalena Baerbock (Grüne) in China erwartet er, dass er schwierig würde. Sie wisse, »dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird«, sagte Mützenich. Er verwies dabei auf China-kritische Äußerungen der Ministerin. »Sie hat sich ja sehr – zumindest aus Sicht Chinas – undifferenziert in dieser Situation eingelassen.«