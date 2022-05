Der Bundeskanzler befindet sich seit Beginn des Krieges in der Defensive. Statt die Bedenken der osteuropäischen Partner zu zerstreuen, nährt er sie.

Obwohl Putin erkennbar keine Absichten hat, einen für die Ukraine akzeptablen Frieden zu schließen, telefoniert Scholz ebenso wie sein französischer Kollege Emmanuel Macron regelmäßig mit dem russischen Präsidenten. Das befördert in Staaten wie Polen den Verdacht, er sei auch zu einer Lösung über die Köpfe der Ukraine hinweg bereit.

Auf einen Besuch von Scholz in Kiew, der ein starkes Zeichen der Solidarität wäre, warten die Ukrainer bislang ebenso vergeblich wie auf die versprochenen schweren Waffen aus Deutschland. Scholz ist in der EU permanent in Abwehrhaltung. Aus dieser Position kann man nicht führen.