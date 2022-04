Es war der erste Besuch von hochrangigen deutschen Bundestagsabgeordneten in der Ukraine seit dem russischen Angriff: Am späten Dienstagabend sind die Vorsitzenden der Ausschüsse für Verteidigung (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP), Außen (Michael Roth, SPD) und Europa (Anton Hofreiter, Grüne) wieder über die Grenze nach Polen zurückgekehrt. Sie waren am Morgen von Warschau aus aufgebrochen, dorthin sind die Abgeordneten nun wieder unterwegs.