»Die Lage auf dem Gasmarkt ist angespannt, aber die Versorgungssicherheit ist gewährleistet«, erklärte eine Sprecherin am Freitagabend. Die jüngsten Meldungen von Gazprom habe man zur Kenntnis genommen, so die Sprecherin. »Wir kommentieren diese in der Sache nicht, aber die Unzuverlässigkeit Russlands haben wir in den vergangenen Wochen bereits gesehen und entsprechend haben wir unsere Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten unbeirrt und konsequent fortgesetzt. Dadurch sind wir jetzt wesentlich besser gerüstet als noch vor einigen Monaten.«