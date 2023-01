Russlands Krieg, Trumps Zukunft, Söders Plan Das wird 2023 wichtig

Kommt es in den USA noch mal zum Duell der alten Männer? Entsteht 2023 Spielraum für Verhandlungen mit Russland? Wie geht Markus Söder die Landtagswahlen in Bayern an? Hören Sie den Ausblick auf die wichtigsten Themen im neuen Jahr.