»Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen«, das kündigte Bundesaußenminister Annalena Baerbock unmittelbar nach Kriegsausbruch an. Inzwischen hat die Europäische Union schon das sechste Sanktionspaket verabschiedet. Doch wie geeignet sind die Maßnahmen, den Krieg zu stoppen? Darum ging es diese Woche bei SPIEGEL Daily. SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Benjamin Bidder hat über die Resilienz der russischen Wirtschaft, die Krisenabwehr des Kreml und die langfristigen Konsequenzen der Sanktionen gesprochen.

Was passiert, wenn eine Brücke auf einer der zentralen Verkehrsadern Nordrhein-Westfalens von heute auf morgen ersatzlos gesperrt wird, hat sich SPIEGEL Daily-Reporter Adrian Breda in Lüdenscheid aus der Nähe angeschaut. Die Folgen sind Frust, Wut und lange Staus. Breda hat mit Menschen gesprochen, an deren Schlafzimmern jetzt bis zu 6000 Lkw pro Tag vorbeibrettern und einen Bürgermeister getroffen, der die Folgen des Kaputtsparens nun ausbaden muss.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Welche Konsequenzen haben die jüngsten Enthüllungen über Menschenrechtsverletzungen in China für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik? Und wie können sich Land- und Forstwirte in Deutschlands trockenster Region auf Dürren der Zukunft vorbereiten?

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab 6 Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .