Hass, Hetze, Desinformation und Manipulation der öffentlichen Meinung gefährdeten die Demokratie, schriebt Esken weiter. Der Kampf gegen diese Phänomene widerspreche aber den ökonomischen Interessen der Plattformen. Deswegen liefen die Appelle zur Selbstkontrolle und auch »unsere Versuche der Regulierung« ins Leere. »Die Kapitalverwertung hat das WWW kaputtgemacht.«

Musk macht Witze – und versucht Werbekunden zu beruhigen

Musk will den Kauf von Twitter am Freitag offiziell abschließen. Auf Twitter postete er ein Video, das zeigte, wie er mit einem Waschbecken in der Hand ins Büro von Twitter marschierte. »Let that sink in«, schrieb Musk dazu , offensichtlich ein Wortwitz.