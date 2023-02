Die Kosten für die Streichung des Wortes »Straßenbau« aus der Amtsbezeichnung würden »aufgrund des Austausches aller Namensbenennungen (Medien, Fahrzeuge, Schilder, etc.) entstehen«, heißt es in dem Papier. Inhaltlich und in der Aufgabenverteilung ändere sich nichts, sagte Buchholz. Der frühere Verkehrsminister im Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte die Umbenennung als »Mogelpackung« und »schlecht gemachtes Greenwashing«.