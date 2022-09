Den Namen der Grünen-Chefin erwähnte Backhaus in seiner Erklärung nicht ausdrücklich. Die Landes-Grünen in Mecklenburg-Vorpommern hatten den Minister zuvor zu einer schriftlichen Erklärung aufgefordert. Einem Bericht der »Schweriner Volkszeitung« zufolge soll Backhaus in einer Rede in Rostock mit Blick auf Ricarda Lang gesagt: »Früher waren Dick und Doof zwei Personen.«