Dabei sieht der Kanzler Deutschland in einer Führungsrolle: »Wir sind uns der Konsequenzen unserer Entscheidung für eine geopolitische Europäische Union sehr bewusst«, heißt es in dem Artikel. »Die Europäische Union ist die gelebte Antithese zu Imperialismus und Autokratie«, so Scholz. Die EU müsse also eine »geopolitische EU« werden – und darauf aufbauend werde Deutschland Verantwortung für Europa und in der Welt übernehmen. »Führen, das kann nur heißen: zusammenführen, und zwar im doppelten Wortsinn«, schrieb der SPD-Politiker. Dies heiße, dass man zusammen mit anderen Lösungen erarbeiten und auf Alleingänge verzichten müsse. »Und indem wir, als Land in der Mitte Europas, als Land, das auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs lag, Ost und West, Nord und Süd in Europa zusammenführen.«