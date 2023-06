Linke und Grüne empfahlen den Wählern ihrer Kandidaten noch am Sonntagabend, in der Stichwahl am 18. Juni Badenschier ihre Stimme zu geben. Die CDU gab in der ersten offiziellen Reaktion am Abend keine Empfehlung ab.

Schwesig richtet Appell an »alle Demokraten«

Die SPD-Landesvorsitzenden Manuela Schwesig nannte die 42 Prozent für Badenschier ein »starkes Ergebnis«. Er habe als Oberbürgermeister gute Arbeit geleistet, betonte sie. Mit Blick auf den zweiten Wahlgang appellierte die Ministerpräsidentin: »Jetzt ist es wichtig, dass alle Demokraten zusammenstehen und bei der Stichwahl in zwei Wochen ein deutliches Signal für Schwerin und gegen die AfD setzen.«