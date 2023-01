Feuerwehrmann aus Berlin

»So, meine Herren, jetzt hören wir aber mal auf zu schießen. Haben wir uns verstanden?«

Berlin in der Silvesternacht. Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr wird mit Raketen beschossen – die Feuerwehrleute müssen den Rückzug antreten.

Feuerwehrmann aus Berlin

»So, wir fahren rückwärts.«

Szenen wie diese aus der Hauptstadt sorgen bis heute für Diskussionen – wer ist verantwortlich für das Böller-Chaos?

Fernab von Berlins dunklen Gassen bringt sich Markus Söder vor strahlend weißem Alpenpanorama in Positur. Für Bayerns Ministerpräsidenten ist die Debatte um die Berliner Chaosnacht DIE Gelegenheit, um gleich eine ganze Lawine von Schuldzuweisungen loszutreten:

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern

»Ach, ist doch wieder typisch Berlin. In Berlin findet doch so was ständig statt, auch am 1. Mai bei den Veranstaltungen. Berlin ist einfach nicht richtig sicher. Zum Teil ist es in Hamburg ganz ähnlich. Ich glaube, so was wäre in anderen Städten, zum Beispiel in Bayern, nicht passiert. Warum? Die Polizei hat einfach zu wenig Rückendeckung in Berlin. Die Politik steht nicht hinter der Polizei. In Berlin gibt es zu wenig Geld für die Polizei, zu wenig Unterstützung. Wie soll man vor einer Stadt Respekt haben, die nicht mal ihre eigenen Wahlen organisieren kann? Dann ist es kein Wunder, dass sie die Sicherheit der Bürger auch nicht gewährleisten kann.«

Wie der zünftig-zynische Kommentar aus dem Freistaat Bayern bei den Verantwortlichen in Berlin ankommt, ist unbekannt. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey – derzeit mitten im Wahlkampf – kündigte aber am Mittwoch einen Gipfel für Jugendgewalt an. Wann und mit wem der stattfindet, steht noch nicht fest. Außerdem sollen die Täter, so Giffey, schnellstmöglich bestraft werden. Und bereits am Montag hieß es.

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin Berlin

»Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, nicht einfach nur jetzt pauschal Verbote zu fordern, sondern sich zu überlegen: Was ist umsetzbar, was ist praktikabel? Was finden die Einsatzkräfte, Polizei und Feuerwehr, richtig und sinnvoll? Und das muss gemacht werden. Deshalb ist der Dialog mit den Einsatzkräften jetzt das entscheidend Wichtige.«

Die langfristigen Folgen der Chaosnacht sind also noch nicht absehbar. Fest steht: Allein in Berlin gab es 33 verletzte Einsatzkräfte. Laut Polizei wurden 145 Menschen vorläufig festgenommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Feuerwehrmann aus Berlin

»Ihr seid super Jungs… komm, fahr rückwärts«