Nach den Silversterkrawallen Faeser will Zugang zu Schreckschusswaffen erschweren

Diese hätten in der Silvesternacht eine große Rolle gespielt, seien aber »eben nicht ein harmloses Instrument«, sagte Faeser am Freitag bei einem Besuch der Feuerwehr in Berlin-Neukölln. »Es handelt sich um eine Waffe. Dafür braucht es eine Erlaubnis», betonte die Bundesinnenministerin. «Diese Verschärfung halte ich für ein wichtiges Signal.«