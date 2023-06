Silvio Berlusconi

»Glückwunsch, Sie sind so clever, dass ich versucht bin, Sie zum Bunga-Bunga einzuladen.«

Er liebte das Rampenlicht – und derbe Sprüche: Silvio Berlusconi, milliardenschwerer Medienmogul, Politiker und eine der kontroversesten Figuren Italiens, ist gestorben. Berlusconi – das stand für Skandale, Macht und Chauvinismus.

Silvio Berlusconi

»Seien Sie versichert, bald, sehr bald, werden wir diejenigen sein, die Italien regieren.«

1994 steigt Berlusconi in die Politik ein: Forza Italia wird gegründet – seine zahlreichen Medienunternehmen rühren für die Partei ordentlich die Werbetrommel. Mit Erfolg: Im März wird die FI auf Anhieb stärkste Kraft.

Silvio Berlusconi

»Guten Abend zusammen, der Präsident hat mich gebeten, eine Regierung zu bilden.«

Ende des Jahres erklärt Berlusconi nach Kontroversen um seine Parteilichkeit und einem Generalstreik gleich wieder seinen Rücktritt.

Er bleibt jedoch von nun an in der Politik präsent: unter anderem ist er viermal Regierungschef, bekleidet verschiedene Ministerposten und sitzt ab 2019 für drei Jahre im Europäischen Parlament. Dort hatt er bereits 2003 SPD-Politiker Martin Schulz als Nazi bezeichnet.

Silvio Berlusconi

»Herr Schulz, ich weiß, dass es einen Mann gibt, der einen Film über die Konzentrationslager der Nazis in Italien produziert. Ich möchte Sie für die Rolle des Kapo vorschlagen. Sie wären perfekt.«

Sein Umgang mit deutschen Politikern war des Öfteren etwas unkonventionell. Hier lässt er bei einem NATO-Treffen die damalige Kanzlerin Angela Merkel abblitzen – und telefoniert erst einmal in Ruhe zu Ende. 2009 gehen diese Bilder um die Welt: Berlusconi, damals Regierungschef, wird Opfer eines Angriffs. Ein 42-jähriger Mann wirft ihm eine Souvenir-Nachbildung des Mailänder Doms ins Gesicht. Der Premier erleidet unter anderem einen Bruch der Nasenscheidewand. Übrigens, sein Rechtswissenschafts-Studium finanzierte sich Berlusconi auch als Pianist auf Kreuzfahrtschiffen – ein Talent, dass er später gerne präsentierte, wie hier in Gegenwart von Ex-US-Präsident George. W. Bush junior und Tenor Andrea Bocelli. Der Medienprofi weiß, wie er sich für die Kameras inszeniert, er sorgt aber auch für absurde Bilder. Mal zeigt er sich zu Ostern als Freund unschuldiger Lämmer – von denen er fünf adoptierte – mal versucht er die Jugend über TikTok zu erreichen.

Silvio Berlusconi

»Hi, Leute! Hier bin ich! Willkommen auf meinem offiziellen TikTok-Kanal.«

In Erinnerung bleiben aber vor allem die Skandale außerhalb der Politik: Wegen seiner berüchtigten Bunga-Bunga-Sex-Parties mit jungen Frauen und insbesondere der Ruby-Affäre um ein minderjähriges Escortgirl muss er sich immer wieder vor Gericht verantworten. Politisch schweren Schaden erleidet der Milliardär allerdings erst, als er 2013 wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt wird – die ein Gericht später zu zehn Monaten Sozialdienst in einem Altenheim abwandelt. In den vergangenen Jahren muss Berlusconi immer mal wieder ins Krankenhaus – unter anderem wegen einer Covid-Infektion 2020. Doch er präsentiert sich nach seinen Entlassungen stets gut gelaunt der Presse.

Silvio Berlusconi

»Ich habe mir mit Genugtuung gesagt: Wieder einmal bist du davongekommen.«

Diesmal lief es anders: Silvio Berlusconi starb im Alter von 86 Jahren.