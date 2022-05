Der von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten »Zeitenwende« steht zumindest in einem Aspekt nichts mehr im Wege: Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird kommen. Die Regierungsparteien haben sich am späten Sonntagabend mit der Unionsfraktion geeinigt. Es gilt – trotz einiger Abweichler in den Regierungsfraktionen – als sicher, dass die Zustimmung zur Grundgesetzänderung am kommenden Freitag vom Bundestag beschlossen wird.